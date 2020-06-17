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Главная » Мир » Общество
17:00 17 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России снизился суточный прирост зараженных COVID-19

За сутки в России впервые с 30 апреля выявили менее 8 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией.

В России суточный прирост заболевших коронавирусом упал до минимума с конца апреля. Согласно данным оперштаба на среду, 17 июня, за сутки выявили 7 843 заболевших.

Всего в России 553 301 заразившийся коронавирусом.

За последние сутки от COVID-19 скончались 194 человека, общее количество жертв в РФ выросло до 7 478.

За весь период выздоровели 304 342 пациента (10 036 за последние сутки).

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Тэги: Россия, статистика, зараженные, covid-19

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