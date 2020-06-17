В мире рекордный прирост случаев коронавируса
Количество новых случаев коронавирусной инфекции в мире продолжает рекордно расти – уже более 8,2 миллиона.
В мире в очередной раз зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом – за минувшие сутки выявили 142 557 заражений COVID-19, свидетельствуют данные Worldometers.
Больше всего заболевших в Бразилии – 37278 случаев, в США – 25450, в Индии – 11135.
За сутки от коронавируса умерло 6592 пациентов.
Всего в мире уже 8 266 741 случай заболевания коронавирусом, из них 4 323 358 выздоровели, 446 195 человек умерли.
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