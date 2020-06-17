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Главная » Украина » Общество
15:26 17 Июня 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Названы 6 стран, готовых принять украинских туристов

Центр развития туризма назвал 6 стран, которые готовы возобновить пассажирские авиаперевозки для украинских туристов.

Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Центра развития туризма Владимир Царук.

- Ситуация очень неоднородная и мы видим это по странам. Абсолютно точно можно въезжать в Албанию. Грузия также ожидает украинцев, но есть некоторые моменты: пока не огласили, как будут принимать украинцев, – сообщил Царук.

Директор одной из туристических компаний Ольга Бейлина, в свою очередь, отметила готовность других туристических стран принять украинских туристов.

- На данном этапе есть официальная информация большого украинского туроператора, что они анонсируют  чартерные  рейсы в такие страны: Греция, Турция, Египет с 1 июля, Тунис – с 16 июля, – сообщила Бейлина.

Также Бейлина отметила, что прием украинских туристов на данный момент возможен только на островной части Греции, а материковая Греция пока закрыта для туристов.

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Тэги: Украина, туристы

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