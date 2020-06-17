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17:22 17 Июня 2020 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

В Кривом роге журналисты-расследователи вскрыли «земельную» ОПГ с участием депутатов и прокуроров

В Кривом Роге местные блоггеры вскрыли преступную группировку, орудовавшую в земельной сфере.

В Кривом Роге местные блоггеры вскрыли преступную группировку, орудовавшую в земельной сфере. В ОПГ входят депутаты Криворожского горсовета, сотрудники управления Госгеокадасра, следователи прокуратуры и полиции.

На интернет-ресурсе «Бреем усы» блогера Елены Березенко было опубликовано расследование, где приводятся данные о “преступной деятельности депутатов Александра Смалия и Екатерины Шаповаловой, избранных в Криворожский горсовет от Радикальной партии Олега Ляшко”.

Блогер приводит цифры: “Общие обороты по банковским счетам только одного Смалия в гривневом эквиваленте составили 38 348 149 грн. Он сам задекларировал за указанный период доход в размере 5 038 403 грн. Разница составила 33 309 746 грн”. И это не задекларированные депутатом доходы.

Главным получателем средств от Смалия выступает сотрудник Криворожском отделе Управления Госгеокадастра в Днепропетровской области – Денис Мазур. Среди получателей “доли” от махинаций присутствует следователь по особо важным делам отдела № 2 прокуратуры Днепропетровской области и сотрудник Криворожского отдела полиции ГУНП МВД Украины.

“Речь идет системном и масштабном сборе денег с заинтересованных лиц и передаче их части в виде взяток государственным служащим различных органов государственной власти в основном в системе Госгеокадастра Украины”, – отмечает блоггер Елена Березенко.

Сами экс-ляшковцы Смалий и Шаповалова неоднократно обвинялись криворожской общественностью в лоббировании земельных вопросов в горсовете, при явном конфликте интересов.

Расследователь спрашивает: “сколько нужно времени, чтобы ГПУ, МВД и НАБУ занялись этим делом?” Тем более, что в материале расследования Березенко приведены однозначные факты, которые можно легко проверить компетентным органам. Подтвердить или опровергнуть.

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