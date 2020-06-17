В мире начинается новая эпидемия коронавируса?
Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Пекине возросло до 106. Во вторник медики подтвердили еще 27 случаев заболевания COVID-19.
Во вторник медики подтвердили еще 27 случаев заболевания COVID-19 – это меньше, чем в предыдущие дни, но все еще вызывает тревогу.
Главный эпидемиолог Китая У Цзунью считает, что следующие несколько дней будут иметь решающее значение для понимания того, как распространяется вирус.
В Пекине почти два месяца не было заболевших коронавирусом, сообщает CBS News.
Это напоминает ситуацию в Ухане в январе текущего года. И в этот раз вспышка заболевания в Китае связана с продовольственным рынком. Xinfadi является крупнейшим оптовым продовольственным рынком в Азии, его площадь больше. чем 250 футбольных полей.
Новый китайский коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, возможно, еще более заразен чем тот, который был найден в Ухане.
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