Назарбаев заразился коронавирусом
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом и находится на самоизоляции.
Пресс-служба Назарбаева отмечает, что 79-летний экс-президент работает дистанционно, «повода для беспокойства нет».
Добровольно сложивший президентские полномочия, Назарбаев остается председателем Совета безопасности страны.
В Казахстане, согласно последним данным, выявлено 15 542 случая заражения коронавирусом.
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