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Главная » Мир » Общество
11:01 18 Июня 2020 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

Назарбаев заразился коронавирусом

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом и находится на самоизоляции.

Пресс-служба Назарбаева отмечает, что 79-летний экс-президент работает дистанционно, «повода для беспокойства нет».

Добровольно сложивший президентские полномочия, Назарбаев остается председателем Совета безопасности страны.

В Казахстане, согласно последним данным, выявлено 15 542 случая заражения коронавирусом.

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Тэги: Нурсултан Назарбаев, коронавирус

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