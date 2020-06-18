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Главная » Украина » Происшествия
11:02 18 Июня 2020 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

Украина два дня подряд бьет рекорд по заболеваемости COVID-19

Вместе с тем число случаев с летальным исходом от COVID-19 уменьшилось с 31 до 23 по сравнению с предыдущими сутками.

Число заразившихся коронавирусом за минувшие сутки возросло до 829 по сравнению с 758 за предыдущие. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки от осложнений в результате коронавирусной болезни умерли 23 человека. Всего с начала эпидемии в Украине заразились 34 063 человек, из них умерло 966.

Наибольшее количество зараженных в Черновицкой области – 4135 случаев, в Киеве – 4084 случаев, во Львовской области – 3398 случаев.

В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. – 1563 (954 выздоровели)
Волынская обл. – 1610 (526 выздоровели)
Днепропетровская обл. – 1021 (739 выздоровели)
Донецкая обл. – 349 (140 выздоровели)
Житомирская обл. – 1154 (583 выздоровели)
Закарпатская обл. – 1882 (772 выздоровели)
Запорожская обл. – 541 (375 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. – 1893 (1059 выздоровели)
Киев – 4084 (1286 выздоровели)
Киевская обл. – 2119 (941 выздоровели)
Кировоградская обл. – 604 (497 выздоровели)
Луганская обл. – 68 (42 выздоровели)
Львовская обл. – 3398 (661 выздоровели)
Николаевская обл. – 323 (219 выздоровели)
Одесская обл. – 1188 (481 выздоровели)
Полтавская обл. – 287 (260 выздоровели)
Ровенская обл. – 2572 (1379 выздоровели)
Сумская обл. – 236 (169 выздоровели)
Тернопольская обл. – 1542 (1036 выздоровели)
Харьковская обл. – 1707 (786 выздоровели)
Херсонская обл. – 184 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. – 587 (460 выздоровели)
Черкасская обл. – 568 (374 выздоровели)
Черновицкая обл. – 4135 (1415 выздоровели)
Черниговская обл. – 448 (112 выздоровели).

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Тэги: статистика, карантин, заболеваемость, covid-19

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