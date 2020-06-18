Украина два дня подряд бьет рекорд по заболеваемости COVID-19

Вместе с тем число случаев с летальным исходом от COVID-19 уменьшилось с 31 до 23 по сравнению с предыдущими сутками.

Число заразившихся коронавирусом за минувшие сутки возросло до 829 по сравнению с 758 за предыдущие. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки от осложнений в результате коронавирусной болезни умерли 23 человека. Всего с начала эпидемии в Украине заразились 34 063 человек, из них умерло 966.

Наибольшее количество зараженных в Черновицкой области – 4135 случаев, в Киеве – 4084 случаев, во Львовской области – 3398 случаев.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 1563 (954 выздоровели)

Волынская обл. – 1610 (526 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1021 (739 выздоровели)

Донецкая обл. – 349 (140 выздоровели)

Житомирская обл. – 1154 (583 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1882 (772 выздоровели)

Запорожская обл. – 541 (375 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1893 (1059 выздоровели)

Киев – 4084 (1286 выздоровели)

Киевская обл. – 2119 (941 выздоровели)

Кировоградская обл. – 604 (497 выздоровели)

Луганская обл. – 68 (42 выздоровели)

Львовская обл. – 3398 (661 выздоровели)

Николаевская обл. – 323 (219 выздоровели)

Одесская обл. – 1188 (481 выздоровели)

Полтавская обл. – 287 (260 выздоровели)

Ровенская обл. – 2572 (1379 выздоровели)

Сумская обл. – 236 (169 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1542 (1036 выздоровели)

Харьковская обл. – 1707 (786 выздоровели)

Херсонская обл. – 184 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 587 (460 выздоровели)

Черкасская обл. – 568 (374 выздоровели)

Черновицкая обл. – 4135 (1415 выздоровели)

Черниговская обл. – 448 (112 выздоровели).

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