В МОЗ обеспокоены стремительно растущей заболеваемостью COVID-19 в Украине

В Украине распространение коронавируса два дня подряд на рекордном уровне. Высокая заболеваемость уже более недели.

За месяц заболеваемость коронавирусом в Украине выросла вдвое, сообщил в четверг, 18 июня, министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если мы проанализируем цифры, которые мы видим за последние неделю, и сравним это даже с месячной давностью, то количество заболеваний за сутки у нас выросло в два раза. Это все результат того, что украинцы полностью «отменили» карантинные ограничения. Я считаю, что нам надо уже задуматься и вдуматься в эти цифры, которые мы объявляем ежедневно по количеству заболеваний и летальных исходов», – сказал он.

В свою очередь, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине одна из лучших ситуаций с коронавирусом, но в последнюю неделю увеличивается количество заражений.

По его словам, увеличение числа тестирований – увеличивает число случаев, но это не значит, что только от тестирований это зависит.

«В последнее время мы даем существенный прирост, который больше общемирового. Почему так происходит? Если мы посмотрим на эту динамику, вы увидите с 1 мая и до вчерашнего дня, до 17 июля, как происходит заболеваемость», – заявил он.

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