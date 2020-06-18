В день летнего равноденствия и новолуния произойдет солнечное затмение

В июне 2020 года солнечное затмение совпадает с днем летнего равноденствия и новолунием.

В этом месяце, в день летнего солнцестояния, украинцы смогут наблюдать интересное астрономическое явление – кольцеобразное солнечное затмение.

Это значит, что Луна не полностью будет закрывать диск Солнца, а вокруг спутника будет своеобразное световое «кольцо».

Когда: воскресенье, 21 июня 2020 года. Время: 7:47 по киевскому времени.

Известно, что точно такое же затмение в прошлый раз было 18 лет назад, 10 июня 2002 года, а следующее идентичное явление будет через 17 лет, 13 июля 2037 года. При этом, максимальная длительность полной фазы займет почти 40 секунд.

Однако просто так посмотреть на затмение украинцам не удастся. Для того, чтобы наблюдать данное явление нужно использовать оборудование и различные приспособления, к примеру, телескоп или бинокль. Главное, чтобы этому способствовала погода.

Обязательное условие – затмения рекомендуется наблюдать только через фильтр (закопченное стекло, диск или другие фильтры). В этом случае человек не испортит зрение.

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