Вакарчук потер ял дар речи, корда ВР отказалась принимать его отставку

Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Святослав Вакарчук отказался комментировать отказ парламента досрочно прекратить его депутатские полномочия.

«У меня нет комментариев по этому поводу», – сказал Вакарчук.

11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом.

При этом с начала работы 9-го созыва парламента он пропустил 26 заседаний из 101, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая.

Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата: 23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата.

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