«Мошенник и рейдер – как заработал свои миллионы экс-депутат Харькова Александр Гринько?», – СМИ
Экс-депутат Харьковского горсовета Александр Гринько известен в узких кругах как «отжимала», «решала», «барыга» и «рейдер», причем во всех случаях с четкой характеристикой – неудачник.
Экс-депутат Харьковского горсовета Александр Гринько известен в узких кругах как «отжимала», «решала», «барыга» и «рейдер», причем во всех случаях с четкой характеристикой – неудачник.
Об этом пишет издание «Багнет».
«На заре накопления своих стартовых капиталов Александр Иванович действительно один раз весьма удачно подвизался на почве рейдерства. В те далекие времена он сторожил (иногда в абсолютно прямом смысле, то есть охранял) предприятия Евгения Петровича Кушнарева, на присвоении «Укргаздобычи» которого А.Гринько из грязи буквально за пару лет и вознесся в князи. Слухи по Харькову успешно твердили о том, что предприятие должно было достаться семье погибшего (убитого) экс-губернатора Харьковской области (для справки, именно Кушнарева называли «если не первый, то и не второй» человек в Партии регионов). Находящийся на пике политического признания Е.Кушнарев (Партия регионов победила на парламентских выборах и стала активно поглощать власть в стране) одним выстрелом был вычеркнут из будущих политических раскладов. И из финансовых — тоже. Что делает А.Гринько? Правильно – быстро сориентировался на местности, нашел новых верных товарищей и раздерибанил вместе с ними «Укргаздобычу»., – отмечается в статье издания «Багнет».
По данным издания, Гринько умело «вляпывается» в многочисленные судебные разбирательства во время своих бизнес-похождений.
«Менее, чем за три года после случайного взлета в Форбс, А.Гринько создает целую сеть предприятий (всего мы насчитали 43 фирмы), основная цель которых была одна – запутать всех и вся, а впоследствии использовать в различного рода рейдерских захватах и сомнительных сделках с недвижимостью. Все предприятия, созданные Гринько (и\или его родными, близкими людьми, подругами и подельниками) зарегистрированы по одним и тем же адресам, с использованием одинаковых номеров телефонов, являются участниками (бенефициарами) друг у друга, часто имеет в штате одного, максимум 2-3 человек, и все время не платят по счетам – не важно, это плата за аренду, или же налоги государству. «Схемы» иногда лепились как говорят в народе «на коленке», потому что в течении нескольких месяцев создавались подряд ряд ООО, которые были на 100% учредителями других ООО с аналогичным видом деятельности. А если не успевали создавать новое предприятие, то перепрофилировалось «старое», даже если оно совсем «не подходило» по названию. В той или иной мере по предприятиям «кочуют» (иногда сменяя друг друга) сам Александр Гринько, его мама – Раиса Гринько, в некоторых предприятиях «засвечена» даже дочь – Карина Гринько (хотя есть мнение, что она не одобряет мошеннические схемы своего отца), нынешняя гражданская супруга Елена Тинькевич, и несколько подельников – Киприч Анна, Петр Куценко, Ольга Липак)», – говорится в статье.
В материале сообщается, что практически все фирмы Гринько находятся по своим ЕДРПОУ в Реестре судебных решений, что свидетельствует о систематическом нарушении закона.
В статье журналисты дают несколько примеров, как именно «работает» бизнес Александра Гринько.
ЧП “ПАН+”. Учредитель – ООО «Кафе Театральное» (уполномоченное лицо – Петр Куценко). Уполномоченное лицо – Карина Гринько. Конечный бенефициар – Александр Гринько. КВЕД – конечно же 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Налоговый долг – 14 266 грн. Предприятие было ответчиком в суде перед Харьковским горсоветом (задолжало за аренду более 215 000 грн). ООО “НАНОМЕДЦЕНТР-ХАРЬКОВ”. Уполномоченное лицо – Карина Гринько. Среди учредителей – Елена Тинькевич. КВЕД – 68.20. Тоже злостный неплательщик арендной платы. ЧП “ЄВЕ-ГРУП”. Уполномоченное лицо – Петр Куценко. Учредитель – Александр Гринько. КВЕД – 68.20. ЧП «Юридическая услуга». По КВЕДу думаем уже все всем понятно. Тоже операции с недвижимостью. Связка руководства тоже старая – Куценко и Гринько.
«И таких предприятий еще десятки. Все с долгами по налогам, многолетними судебными разбирательствами, и систематическими неплатежами за все – от аренды до оплаты услуг. Доходит и до смешного, иногда чтобы легализировать незаконные сделки с недвижимостью (а как мы видели КВЕД по недвижимости является кармическим для Гринько), нашему «неудачнику» даже приходиться подставлять под суд собственную гражданску супругу. Вот в этом решении «за ипотечное» имущество и сам А.Гринько, и Е.Тинькевич выступают как ответчик и истец соответственно», – отмечают журналисты в статье.
По данным издания, совсем недавно по харьковским онлайн порталам прошла информация о том, что А.Гринько вместе с Раисой Гринько и Петром Куценко выступили учредителями ЖСК «Тихий квартал», которому «по-тихому» бесплатно отдали больше гектара городской земли в центре Харькова на пр. Ленина (сейчас – пр. Науки), возле станции метро «Ботанический сад», то есть в одном из самых дорогих районов города. По иску прокуратуры суд вернул землю этого ЖСК в собственность города из-за грубых нарушений закона при ее выделении.
«Справедливости ради отметим, что А.Гринько никак не сдается на милость судьбы, и все время генерирует новые «схемы». Запрос по порталу «Судебная власть» дает все основания считать, что и сегодня А.Гринько со своей командой активно участвует в ряде рейдерских захватов. Вот только успеха рейдеру-неудачнику явно не видать, потому что карма – она такая, не любит людей с синдромом «кидалы», – отмечает издание «Багнет».
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