Одесскому припортовому заводу готовят приватизацию через фиктивное банкротство, – Золотарев

Одесский припортовый завод готовят к банкротству и к последующей «теневой» приватизации. «Приватизировать «за мнимые долги» будет компания «АгроГазТрейдинг», которая сама должна ОПЗ до 100 млн грн.

Одесский припортовый завод готовят к банкротству и к последующей «теневой» приватизации. «Приватизировать «за мнимые долги» будет компания «АгроГазТрейдинг», которая сама должна ОПЗ до 100 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Андрей Золотарев.

Как отмечает Золотарев, на 22 июня запланировано общее собрание акционеров Одесского припортового завода. Один из главных вопросов, вынесенных на него, – решение о согласии на совершение Обществом в течение года крупных сделок на общую сумму – до 10 млрд грн. Иными словами, Правление ОПЗ получит возможность самостоятельно заключать крупные сделки.

“Схема банкротства и «теневой» приватизации в деталях пока не известна. Понятен первый пункт: заключение различных контрактов ОПЗ с АГТ (компания АгроГазТрейдинг, у которой эксклюзивный контракт с заводом на поставку давальческого сырья-прим.ред) на существенные суммы, вследствие чего у предприятия образуется (по крайней мере, на бумаге) огромный долг – ограничивает только решение по 10 млрд грн. Дальше – дело техники и фантазии: суды (самые честные в мире), Фонд госимущества (еще более честный, чем суды)…”, – говорит Золотарев.

По словам Андрея Золотарева, предприятие АгроГазТрейдинг, которое сейчас имеет эксклюзивный контракт с заводом на поставку давальческого сырья, и по информации СМИ задолжало заводу 100 млн.грн, уже заявляло о желании приватизировать ОПЗ.

«Следим за руками. Менеджмент предприятия получил возможность заключать сделки на 10 млрд грн – чуть меньше 400 млн долларов. Сам завод на сегодняшний день оценивается в 350 млн долл. С учетом 300 млн долл. долга, его рыночная стоимость, по оценкам, 50 млн долларов. Теперь сравним: 400 и 50 млн долларов.», – отмечает Золотарев.

В своем посте Золотарев обращает внимание на то, что на данный момент рентабельность давальческой переработки, по которой работает предприятие – превышает 1200% годовых.

“К слову, Фонд госимущества как молчал, так и молчит. Между тем предприятие просто таки уплывает из рук государства, а по дороге на нем еще и зарабатывают”, – резюмирует эксперт.

Как сообщалось ранее на сайте БизнесЦензор, по оценкам специалистов, Одесский припортовый завод ежемесячно недополучает 7 млн. долларов прибыли. Это происходит из-за сомнительных схем продолжения контрактов с компанией «АгроГазТрейдинг».