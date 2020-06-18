Маніпуляції ДП «Оператор ринку» носять системний характер?

На засіданні НКРЕКП 17 червня 2020 року було прийнято рішення про обмеження використання блочних заявок під час торгів на внутрішньодобовому ринку електроенергії в Україні.

На засіданні НКРЕКП 17 червня 2020 року було прийнято рішення про обмеження використання блочних заявок під час торгів на внутрішньодобовому ринку електроенергії в Україні. Про це повідомляє НКРЕКП на власному сайті.

За оцінками НКРЕКП, цей крок має знизити активність тих учасників торгів, що здійснювали маніпуляції на ринку електроенергії з метою його дестабілізації. Експерти енергетичного ринку зазначають, що такі маніпуляції були б неможливі, якщо всі державні організації виконували б свої функції належним чином.

З моменту запровадження вільного ринку електроенергії в Україні пройшов вже майже рік, однак учасники торгів постійно скаржаться на зловживання на ньому. Спекуляції на ринку могло б попередити новостворене підприємство ДП «Оператор ринку», відповідні повноваження якого закріплені на нормативному рівні, але його діяльність, а в окремих випадках бездіяльність, зовсім не перешкоджає викривленню ринку у будь-який бік. Учасники торгів зазначають, що функціональні обов’язки, які визначені законодавством щодо ДП «Оператор ринку», зокрема, в частині належного забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, повністю нівельовані керівництвом ДП – Володимиром Євдокімовим.



Роль контролюючих органів на ринку також залишається пасивною. Антимонопольний комітет України не реагує на зловживання на ринку електроенергії відповідно до своїх повноважень та не здійснює повноцінний та всеохоплюючий контроль над діяльністю не тільки всіх учасників торгів, а й державного «Оператора ринку». Через це, учасники ринку відчувають свою безкарність та продовжують розхитувати ціни на електроенергію, що ставлять під загрозу впровадження умов для ефективного функціонування ліквідного ринку електричної енергії та його розвитку.