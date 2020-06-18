Страну в Тихом океане продолжает разрывать мощное землетрясение

Мощное землетрясение силой в 7,4 балла произошло на северо-востоке Новой Зеландии. Эпицентр залегал на глубине 33 километров к югу от островов Кермадек.

Система оповещения о цунами в Тихом океане предупредила, что опасные волны могут возникнуть в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что прибрежные районы могут испытывать «сильные и необычные течения, а также непредсказуемые волны». Самой Новой Зеландии цунами не угрожает.

Новую Зеландию трясет не впервые. Сегодняшнее землетрясение произошло спустя всего несколько дней после предыдущего. 16 июня в заливе Изобилия произошло землетрясение силой 5,1 балла, глубина залегания толчков была 28 километров.

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