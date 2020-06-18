Виталий Шабунин пытается откреститься от проведения проплаченной акции против одного из судей
Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что сегодняшняя акция ЦПК под Офисом президента неправильно освещается СМИ.
Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что сегодняшняя акция ЦПК под Офисом президента неправильно освещается СМИ. В частности, якобы, ее требованием была не отставка судьи Михаила Смоковича, а ликвидация одного из столичных судов.
Отметим, что участники акции держали в руках плакаты именно против судьи Смоковича. Его назвали «убийцей Майдана» и требовали у президента его увольнения. Каким образом эти требования не являются требованиями отставки, Шабунин не объяснил. Тем не менее, на своей странице в Фейсбук он потребовал у СМИ снять «неправильную» новость.
Тем временем в соцсетях появилась информация, что Виталий Шабунин взял деньги за проведение акции против судьи Смоковича. Однако он, якобы, не рассчитывал, что те, кто проплатил плакаты и массовку, проплатят также и освещение акции в СМИ. Теперь Шабунину, чтобы сохранить лицо, приходится уверять, что его организация не имеет отношения к тем призывам, которые звучали на его же акции.
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