Что известно о состоянии жены Зеленского?
Только то, что сообщают официально.
Больная коронавирусом жена президента Украины Елена Зеленская сегодня находится в стабильном состоянии. Сейчас она лечится в стационаре больницы в Киеве.
Об этом сообщает Офис президента Украины в Telegram.
Сейчас у Зеленской пневмония средней степени тяжести, без дыхательной недостаточности. Жена президента не нуждается в кислородной дотации и проходит антибактериальную терапию.
Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.
Отмечается, что Владимир Зеленский и дети президента здоровы. Завтра они пройдут очередную проверку на COVID-19.
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