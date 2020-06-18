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21:48 18 Июня 2020 Просмотров 2624   КомментариевКомментарии

Что известно о состоянии жены Зеленского?

Только то, что сообщают официально.

Больная коронавирусом жена президента Украины Елена Зеленская сегодня находится в стабильном состоянии. Сейчас она лечится в стационаре больницы в Киеве.

Об этом сообщает Офис президента Украины в Telegram.

Сейчас у Зеленской пневмония средней степени тяжести, без дыхательной недостаточности. Жена президента не нуждается в кислородной дотации и проходит антибактериальную терапию.

Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

Отмечается, что Владимир Зеленский и дети президента здоровы. Завтра они пройдут очередную проверку на COVID-19.

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