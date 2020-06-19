НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
07:35 19 Июня 2020 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Турецкая газета «женила» Зеленского на Вере Брежневой

Фото якобы «президентской четы» было напечатано в газете Hurriyet в статье про то, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом.

Однако вместо фотографии первой леди Украины газета поместила постер из фильма «Восемь лучших свиданий» 2016 года. В этом фильме Владимир Зеленский и Вера Брежнева играют супружескую пару.

Позже газета исправила ошибку на своем сайте.

О том, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом, стало известно 12 июня. Ее госпитализировали в одну из больниц Киева.

Источник:
Тэги: СМИ, Турция, Владимир Зеленский, Вера Брежнева

Новости по теме

Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский проведет первую большую пресс-конференцию.

Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам 100 дней

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам 100 дней своего пребывания на посту главы государства.

Охрана Зеленского в Турции не пустила к нему журналистку из России

Охрана не пропустила журналистку телеканала Россия к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты