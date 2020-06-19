Турецкая газета «женила» Зеленского на Вере Брежневой
Фото якобы «президентской четы» было напечатано в газете Hurriyet в статье про то, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
Однако вместо фотографии первой леди Украины газета поместила постер из фильма «Восемь лучших свиданий» 2016 года. В этом фильме Владимир Зеленский и Вера Брежнева играют супружескую пару.
Позже газета исправила ошибку на своем сайте.
О том, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом, стало известно 12 июня. Ее госпитализировали в одну из больниц Киева.
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