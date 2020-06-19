Украина берется за легализацию казино онлайн

19 июня во втором чтении парламентарии рассмотрят нашумевший законопроект № 2285-д относительно легализации игорного бизнеса во втором чтении.

19 июня во втором чтении парламентарии рассмотрят нашумевший законопроект № 2285-д относительно легализации игорного бизнеса во втором чтении. Согласно повестке дня работы Верховной Рады, пятница может оказаться историческим днем для украинской азартной индустрии – ведь, кроме казино онлайн в нашей стране могут появиться игорные дома самого высшего уровня – при пятизвездочных отелях или в курортных зонах.

По мнению заместителя председателя парламентской фракции провластной «Слуги народа» Евгении Кравчук, народные депутаты, скорее всего, не станут откладывать принятие законопроекта в долгий ящик. Все предпосылки взяться за принятие уже анонсированного закона имеются – как и политическая воля.

К предлагаемому законопроекту у парламентариев имеется весьма значительное количество поправок – порядка трех с половиной тысяч. Многие из них сугубо технические или незначительные, однако некоторые могут все же стать камнем преткновения, и затянуть принятие документа, еще на неопределенное время откинув назад по срокам строительство казино и прочих игорных заведений.

Еще один значительный нюанс – Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что предлагаемый законопроект в определенной мере содержит ряд коррупционных рисков, однако о том, какие именно шаги для устранения их предпринять, ведомство подробно широкому кругу не объяснило.