14 украинских моряков вернулись в Украину из 3-летнего заключения

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

19 июня в аэропорту «Борисполь» президент Владимир Зеленский встречал специальный рейс с 14 гражданами Украины – членами экипажа танкера «Рута», которые вернулись домой после более трех лет заключения в Ливии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

- Это наша задача – возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера «Рута», которые были за решеткой в ​​Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи, – сказал Щеленский.

Украинских моряков задержали в Ливии в апреле 2017 года по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов.

«Из-за сложной внутриполитической ситуации и ситуации с безопасностью в этой стране рассмотрение дела украинцев ливийскими судебными инстанциями не завершалось в течение длительного периода. Благодаря скоординированным действиям соответствующих органов власти Украины удалось достичь результата в переговорах с ливийской стороной и вернуть наших граждан на родину», – сообщили в ОП.

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