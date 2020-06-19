Евросоюз продлил санкции в отношении РФ до 2021 года

Европейски Союз решил продлить экономические санкции против России до февраля 2021 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter.

«Приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить на 6 месяцев секторальные санкции против России. Начиная с 2014 года, санкционая политика ЕС помогает сдерживать российскую агрессию. Санкции посылают четкий сигнал: Россия должна выполнить Минские договоренности в полном объеме», – написал он.

Санкции были введены в июле 2014 года и расширены в сентябре. Они запрещают экспорт и импорт оружия и товаров двойного назначения, а также технологий и программного обеспечения.

В марте 2015 года Евросоюз привязал их к полной имплементации «минских договоренностей».