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17:36 19 Июня 2020 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Евросоюз продлил санкции в отношении РФ до 2021 года

Европейски Союз решил продлить экономические санкции против России до февраля 2021 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter.

«Приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить на 6 месяцев секторальные санкции против России. Начиная с 2014 года, санкционая политика ЕС помогает сдерживать российскую агрессию. Санкции посылают четкий сигнал: Россия должна выполнить Минские договоренности в полном объеме», – написал он.

Санкции были введены в июле 2014 года и расширены в сентябре. Они запрещают экспорт и импорт оружия и товаров двойного назначения, а также технологий и программного обеспечения.

В марте 2015 года Евросоюз привязал их к полной имплементации «минских договоренностей».

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