КВН-щик стал губернатором Винницкой области

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Винницкой областной государственной администрации (ОГА) руководителя Государственного управления делами (ГУД) Сергея Борзова вместо Владислава Скальского.

18 июня Владимир Зеленский подписал указы об увольнении и назначении Сергея Борзова.

«Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности Руководителя Государственного управления делами. Назначить Борзова Сергея Сергеевича председателем Винницкой областной государственной администрации», – сказано в указах №236 и 239.

При этом указом №235 Зеленский присвоил Борзову второй ранг государственного служащего.

Борзову 40 лет, ранее в разные годы он был директором команды Клуба веселых и находчивых «Винницкие перцы», директором команды КВН «Сборная Украины», работал в телевизионном творческом объединении «Александр Масляков и Компания».

Имеет он и более близкую связь с Зеленским, поскольку директор шоу «Лига Смеха» Наум Баруля – зять Борзова.

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