В Виннице заболели 76 сотрудников станции скорой помощи
Заболели все – от водителей до медиков.
Сразу 76 сотрудников станции скорой медицинской помощи в Виннице заболели коронавирусом. Это треть всего персонала медучреждения. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов на своей странице в соцсети.
«Из 203 работников 76 работников винницкой станции скорой помощи заболели коронавирусом. Это достаточно серьезный показатель. В большинстве своем заболели водители, фельдшеры, просто врачи медицинских бригад», – рассказал градоначальник.
Также он уточнил, что всему коллективу станции провели ПЦР-тестирования. «Скорая помощь» продолжает работать. По словам Сергея Моргунова, на вызовы выезжают те, у кого коронавирус не подтвердился.
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