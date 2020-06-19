В Виннице заболели 76 сотрудников станции скорой помощи

Заболели все – от водителей до медиков.

Сразу 76 сотрудников станции скорой медицинской помощи в Виннице заболели коронавирусом. Это треть всего персонала медучреждения. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов на своей странице в соцсети.

«Из 203 работников 76 работников винницкой станции скорой помощи заболели коронавирусом. Это достаточно серьезный показатель. В большинстве своем заболели водители, фельдшеры, просто врачи медицинских бригад», – рассказал градоначальник.

Также он уточнил, что всему коллективу станции провели ПЦР-тестирования. «Скорая помощь» продолжает работать. По словам Сергея Моргунова, на вызовы выезжают те, у кого коронавирус не подтвердился.

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