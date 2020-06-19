Взбунтовавшийся священник РПЦ потребовал отставки патриарха Кирилла

Схиигумен Сергий (Романов) в видеообращении, опубликованном на одном из YouTube-каналов в пятницу? заявил, что патриарху Кириллу и двум митрополитам следует сложить полномочия.

«Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия. Попишите во все церковные суды о привлечении их к ответственности», – сказал он.

«Прошу вас всех, кто меня слышит, написать в церковный суд о тех архиереях, которые нарушали церковные правила, встречались с папами римскими, кардиналами. Принимали участие в совместных молитвах, были на восьмом «Волчьем соборе», – обратился схиигумен к своей пастве.

Схиигумен также добавил, что до решения церковного суда будет «поминать только правоверных патриархов и архиереев, в РПЦ они есть».

В конце апреля Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он раскритиковал церковные и светские власти за введение карантинных ограничений и «проклял» всех, кто посягает на закрытие храмов. Его запретили в служении и назначили ему «ссылку» в мужской скит Иоанна Богослова, расположенный под Среднеуральском. Однако он свой монастырь покидать отказался и записал обращение к патриарху, в котором заявил, что выгонять его придется с Росгвардией.

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