Глава ВОЗ заявил, что мир вступил в «новую и опасную» фазу пандемии

Распространения коронавируса происходит фоне стремлений стран возобновлять экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры.

Как сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, «вирус по-прежнему быстро распространяется».

«Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы», – заявил Гебрейесус.

ВОЗ за четверг получила данные о более чем 150 тыс. новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем с начала пандемии.

Гебрейесус отметил, что около половины этих случаев приходится на Северную и Южную Америку, а пандемия продолжает активно распространяться в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

«Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки», – отметил он.

Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки в мире зафиксировано 8,6 млн случаев заражения COVID-19, около 457 тысяч человек скончались. Более 4,5 млн выздоровели.

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