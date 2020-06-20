Эскимо переименуют, чтобы не оскорблять эскимосов
На фоне акций протеста в США компания Dreyer’s, владеющая торговым названием мороженого Eskimo pie, решила его сменить.
В компании решили, что название является «уничижительным» и оскорбляет эскимосов, сообщила главный маркетолог Dreyer’s Элизабелл Маркес.
Морожено-эскимо и его название были придумано в 1920 году кондитерами Кристианом Нельсоном и Расселом Стовером. Они запатентовали его и продали свой бизнес на фоне роста его популярности по всему миру.
В 2007 году бренд был куплен Dreyer’s.
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