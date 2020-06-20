НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
12:17 20 Июня 2020 Просмотров 136   КомментариевКомментарии

Эскимо переименуют, чтобы не оскорблять эскимосов

На фоне акций протеста в США компания Dreyer’s, владеющая торговым названием мороженого Eskimo pie, решила его сменить.

В логотипе и рекламе продукта почти всегда используется образ эскимоса в традиционном костюме

В компании решили, что название является «уничижительным» и оскорбляет эскимосов, сообщила главный маркетолог Dreyer’s Элизабелл Маркес.

Морожено-эскимо и его название были придумано в 1920 году кондитерами Кристианом Нельсоном и Расселом Стовером. Они запатентовали его и продали свой бизнес на фоне роста его популярности по всему миру.

В 2007 году бренд был куплен Dreyer’s.

Источник:
Тэги: эскимосы, мороженое

Новости по теме

Американца посадили за то, что облизал мороженое в супермаркете

В городке Порт-Артур, штат Техас, 24-летний Д’Адриан Андерсон выложил в соцсетях видео, как он облизывает мороженое в супермаркете Walmart, а потом кладет его обратно.

У Путина оказалась личная продавщица мороженого

Российские журналисты проанализировали видеозаписи и обнаружили, что Путин второй раз подряд покупает мороженое у одной и той же продавщицы на авиационно-космическом салоне МАКС.

Ученые предостерегают, что мороженое опасно для здоровья человека

Употребление мороженого может спровоцировать заболевания сердца, заявили ученые.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты