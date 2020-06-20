В Житомире появились камеры для VIP-арестантов

Министерство юстиции открыло платную камеру в следственном изоляторе (СИЗО) Житомира за 610 гривен в сутки.

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в социальной сети Facebook.

«Житомир. Сегодня открыли платную камеру в местном СИЗО. Цены: за 1 сутки – 610 гривен, за неделю – 2 070 гривен, за месяц – 3 940 гривен», – сообщил министр.

Ранее Минюст открыл платные камеры в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и Днепре.

Цены на такие камеры в Запорожье составляют в сутки 570 гривен, неделя – 1 990 гривен, месяц – 3 410 гривен; в Вольнянском районе сутки – 540 гривен, неделя – 1 900 гривен, месяц – 3 260 гривен; в Днипре сутки – 880 гривен, неделя – 2 200 гривен и месяц – 3 060 гривен.

Также открыты 4 платные камеры в Киеве за 2 000 гривен в сутки, 8 000 гривен – за неделю и 12 000 гривен – в месяц.