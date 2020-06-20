Главы Туркмении и Азербайджана отказались приехать в Москву на военный парад
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что что 29 июня ему исполнится 63 года.
В Туркмении это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, отмечающимся в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы. Хотя до сих пор Бердымухамедов и его правительство игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом.
В четверг отказался приехать и президент Азербайджана Ильхам Алиев, ранее также подтвердивший свое участие в мероприятии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян также отказался от поездки, сославшись на тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране.
Парад Победы запланирован в Москве на 24 июня. 11 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что о готовности приехать на него сообщили лидеры 12 государств, в основном из стран СНГ.
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