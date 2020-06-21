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10:41 21 Июня 2020 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную цену

Зв нее заплатили 6 миллионов долларов. На этом музыкальном инструменте лидер группы Nirvana играл на концерте MTV Unplugged в 1993 году.

Покупателем стал основатель австралийского производителя микрофонов Rode Питер Фридман.

Гитара 1959 года выпуска Martin D-18E.  Задняя часть гитарной деки, ее боковины и гриф сделаны из красного дерева, передняя часть – из ели. Спереди находится накладка из черепахового панциря. В комплекте с инструментом идет оригинальный жесткий футляр, который также использовал Кобейн.

Как отмечается, ранее самой дорогой считалась гитара Дэвида Гилмора из Pink Floyd, использованная музыкантом во время записи альбома Dirke Side of the Moon. В прошлом году она ушла с молотка за почти 4 миллиона долларов.

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Тэги: аукцион, гитара

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