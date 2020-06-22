Трамп готов встретиться с Мадуро
Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
«Мадуро хотел бы встретиться. И я никогда не против встреч», – сказал Трамп в беседе с изданием Axios.
Американский прензидент признался, что он не сожалеет о том, что последовал совету своего бывшего советника Джона Болтона и поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. При этом Трамп, по собственным словам, был против того, что происходило в Венесуэле.
«Гуайдо выбрали. Думаю, я не был обязательно за, но заявил, что кому-то это понравится, другим – нет», – заявил американский президент.
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Свержение Николаса Мадуро оценили в 212,9 млн долларов. С копией 42-страничного документа ознакомилось издание The Washington Post.
Свое заявление он сделал в субботу во время выступления перед представителями армии в Каракасе. Его выступление транслировалось по государственному телевидению.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Москву с четвертым за последние два года официальным визитом, видит возможности для увеличения российских инвестиций в венесуэльскую экономику еще на 1 млрд долларов.