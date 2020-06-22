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08:20 22 Июня 2020 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

Трамп готов встретиться с Мадуро

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Мадуро хотел бы встретиться. И я никогда не против встреч», – сказал Трамп в беседе с изданием Axios.

Американский прензидент признался, что он не сожалеет о том, что последовал совету своего бывшего советника Джона Болтона и поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. При этом Трамп, по собственным словам, был против того, что происходило в Венесуэле.

«Гуайдо выбрали. Думаю, я не был обязательно за, но заявил, что кому-то это понравится, другим – нет», – заявил американский президент.

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Тэги: Венесуэла, Николас Мадуро, Трамп

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