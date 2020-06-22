Рассекречены сотни документов об аварии на ЧАЭС

Документы свидетельствуют о том, что на Чернобыльской АЭС происходили и «маленькие аварии», который были скрыты.

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». Об этом сообщается на сайте СБУ в понедельник, 22 июня.

Указано, что в книгу вошли 229 документов, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта Укрытие (Саркофаг) ​​после катастрофы.

«Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве Саркофага», – рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о «маленьких» авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты.

«Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки», – подчеркнул он.

Издание «Чернобыльская досье КГБ. От строительства до аварии» – является продолжением серии документальных книг. Первую, содержащую 210 ​​документов, опубликовали весной 2019 года.

Скачать первую книгу можно по этой ссылке.

Прочитать второе издание можно здесь.

Ранее сообщалось, что США рассекретили первый отчет своей разведки о Чернобыльской катастрофе в 1986 году. Там указано, что в первые дни после катастрофы в американской разведке сомневались в правдивости официальных сообщений власти СССР по количеству жертв. Также разведчики были убеждены, что персонал ЧАЭС эвакуировали сразу после взрыва.

Источник:

Тэги: ЧАЭС, книга, КГБ, чернобыль, рассекречено