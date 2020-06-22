Рассекречены сотни документов об аварии на ЧАЭС
Документы свидетельствуют о том, что на Чернобыльской АЭС происходили и «маленькие аварии», который были скрыты.
Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». Об этом сообщается на сайте СБУ в понедельник, 22 июня.
Указано, что в книгу вошли 229 документов, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта Укрытие (Саркофаг) после катастрофы.
«Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве Саркофага», – рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о «маленьких» авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты.
«Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки», – подчеркнул он.
Издание «Чернобыльская досье КГБ. От строительства до аварии» – является продолжением серии документальных книг. Первую, содержащую 210 документов, опубликовали весной 2019 года.
Скачать первую книгу можно по этой ссылке.
Прочитать второе издание можно здесь.
Ранее сообщалось, что США рассекретили первый отчет своей разведки о Чернобыльской катастрофе в 1986 году. Там указано, что в первые дни после катастрофы в американской разведке сомневались в правдивости официальных сообщений власти СССР по количеству жертв. Также разведчики были убеждены, что персонал ЧАЭС эвакуировали сразу после взрыва.
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