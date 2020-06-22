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Главная » Украина » Экономика
14:04 22 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Авиакомпания Ryanair возобновила рейсы в Украину

В воскресенье в аэропорт Борисполь прилетел самолет из Мадрида. Вечером того же дня отправился рейс из Киева в Барселону.

Ирландская авиакомпания Ryanair возобновила рейсы в Украину после длительной паузы из-за пандемии коронавируса. Об этом накануне сообщила пресс-служба лоукостера в Telegram.

«Впервые после ослабление карантина, в аэропорт Борисполь прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны», – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что Мадрид, Барселона и Берлин – это пока единственные рейсы в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь. Но с 1 июля она возобновит более 20 маршрутов из Украины.

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Тэги: Киев, аэропорт, борисполь, авиаперелеты

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