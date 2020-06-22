ВОЗ заявила о рекордном суточном числе заражений коронавирусом

Накануне COVID-19 диагностировали у более 183 тысяч человек, больше всего – в Северной и Южной Америке.

За сутки 21 июня ВОЗ зафиксировала 183 020 заражений коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сказано в отчете, опубликованном на сайте организации в понедельник, 22 июня.

Наибольшее количество новых случаев – в Северной и Южной Америке. Среди стран лидируют Бразилия (55 тысяч), США (37 тысяч) и Индия – около 15 тысяч человек.

Напомним, что ранее ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону.

Также сообщалось, что в ВОЗ надеются на сотни миллионов доз вакцин от COVID уже в 2020 году. При этом до конца 2021 года может быть произведено до 2 млрд трех различных вакцин от коронавируса, считают в организации.

Тэги: воз, карантин, covid-19