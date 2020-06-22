В Чернобыльской зоне новый лесной пожар

На территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки. Огонь локализовали на площади 3 га.

В Киевской области произошел лесной пожар в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в понедельник, 21 июня.

«В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки», – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в 20:40 воскресенья пожар был локализован на площади 3 га. Сегодня утром наблюдается тление травяного настила, пней и древесины. К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.

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