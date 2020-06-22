Зеленский постановил, что ВНО – дело добровольное

Президент одобрил установление добровольности прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) учениками, завершающими получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №3669 на сайте Рады.

Принятый закон предусматривает, что ученики, завершающие получение полного общего среднего образования в 2019/2020 году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Они имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по своему желанию.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость принятия документа обусловлена эпидемической ситуацией в стране и необходимостью предоставления выпускникам школ права выбирать вид оценивания результатов обучения: путем годового оценивания, государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме ВНО.

Подчеркивается, что целью документа является минимизация рисков заболевания коронавирусом во время оценивания результатов обучения.

18 июня Рада сделала добровольным ВНО для выпускников школ в 2020.