Треть украинцев жалеет о распаде СССР

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии от 24-31 мая, 33,5% украинцев сожалеют о распаде СССР, 50% – нет.

35% опрошенных заявили, что пребывание в составе Советского Союза принесло Украине больше пользы, чем вреда, 28% считают наоборот.

В южных, восточных регионах и на Донбассе преобладают жители, которые сожалеют о распаде СССР – 41-49%. В западных регионах об этом жалеют 15% опрошенных, центральных – 32%. В 2013 году в аналогичном опросе 48% опрошенных украинцев заявили о пользе от пребывания в Советском союзе, 18% – о вреде.

Больше всего жалеют о распаде СССР сторонники Юрия Бойко – более 81%. Много таких также среди избирателей Олега Ляшко – 44,5%, а также Юлии Тимошенко – 39,3%.

Среди избирателей Владимира Зеленского – почти 53% не жалеют о распаде СССР, но 28% жалеют. Среди избирателей Петра Порошенко жалеют лишь 3,8%.

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