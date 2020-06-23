Саудовская Аравия запретила хадж для мусульман из других стран
Из-за пандемии коронавируса власти разрешили участвовать в хадже к святым местам ислама в Мекке и Медине только ограниченному числу паломников.
«В этом году хадж будет проводиться с участием ограниченного числа представителей различных национальностей, которые находятся на территории королевства Саудовской Аравии, и с мерами предосторожности для обеспечения безопасности паломников», — говорится в сообщении министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии..
В 2020 году хадж по лунному календарю выпадает на конец июля. В нем ежегодно принимают участие более 3 миллионов человек, больше двух миллионов из которых — мусульмане, прибывающие из-за рубежа.
Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу зараженных коронавирусом.
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Саудовский министр по делам хаджа Мохаммед Бантен заявил, что королевство проявляет заботу о здоровье паломников, и призвал людей «подождать».
Представители Палестинского центра по правам человека выразили беспокойство в связи с таким шагом и сообщили, что руководство Саудовской Аравии не сообщило причины своих действий.
В целом саудовские власти ожидают прибытия на хадж более двух миллионов мусульман, которые посетят Мекку. Перед началом хаджа в стране усилены меры безопасности.