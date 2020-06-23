В российском Заполярье тропическая жара – плюс 38°C

Небольшой сибирский город Верхоянск, расположенный за полярным кругом, известен как одно из самых холодных обитаемых мест на планете.

В 1892 году температура воздуха в Верхоянске понижалась до минус 67,7°C. А в прошлую субботу этот якутский город мог уже побороться за звание полюса тепла: температура подскочила до невиданных здесь плюс 38°C.

Этот рекорд еще предстоит подтвердить, но в любом случае июньская температура для этого сибирского города с населением в тысячу с небольшим человек почти на 20 градусов превышает норму.

Можно было бы предположить, что это – единичный случай, но в начале июня в других частях Сибири уже отмечали 30-градусную жару, а в мае в поселке Хатанга Красноярского края – тоже, между прочим, за полярным кругом – было зарегистрирован новый рекорд: плюс 25,4°C.

«Мы видим, как год за годом ставятся новые температурные рекорды, но Арктика теплеет быстрее всех, – говорит доцент Бристольского университета доктор Дэнн Митчелл. – Так что нет ничего удивительного, что в этом регионе установлен новый рекорд. В ближайшее время мы еще не раз будем наблюдать нечто подобное».

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