В Харькове врачи массово увольняются, не желая лечить коронавирусных больных

После того, как Харьковский диспансер радиационной защиты начал принимать коронавирусных больных, персонал этого медучереждения стал массово увольняться. С носителями коронавируса работать согласились всего 15 медиков.

Об этом во вторник, 23 июня, рассказала директор диспансера Ирина Пирогова, передает «Интерфакс-Украина».

Пирогова заявила, что после того, как этот диспансер был определен властями для лечения пациентов с коронавирусом, врачи, младший и средний персонал подали заявления об увольнении.

«К сожалению, отказалось очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, порядка 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка … Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15-16″, – сказала директор диспансера.

По ее словам, за сутки диспансер принял 12 больных с Covid-19, из них 1 пациент лежит в реанимации.