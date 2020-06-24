Суд обязал президента Бразилии носить медицинскую маску
В противном случае Жаиру Болсонару грозит штраф в 2 тысячи реалов. С начала эпидемии в Бразилии вирус был обнаружен у более чем миллиона человек.
Болсонару долго отказывался признавать реальность угрозы, исходящей от коронавируса, а также неоднократно критиковал ограничения, введенные на фоне пандемии в различных штатах Бразилии.
Между тем, с начала эпидемии в стране вирус был обнаружен у более чем 1,1 млн человек, а свыше 51 тысяч заболевших скончались.
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