Суд обязал президента Бразилии носить медицинскую маску

В противном случае Жаиру Болсонару грозит штраф в 2 тысячи реалов. С начала эпидемии в Бразилии вирус был обнаружен у более чем миллиона человек.

Болсонару долго отказывался признавать реальность угрозы, исходящей от коронавируса, а также неоднократно критиковал ограничения, введенные на фоне пандемии в различных штатах Бразилии.

Между тем, с начала эпидемии в стране вирус был обнаружен у более чем 1,1 млн человек, а свыше 51 тысяч заболевших скончались.

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