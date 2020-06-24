Китайцы финансируют переизбрание Трампа

Как пишет газета The Wall Street Journal, некоторые вовлеченные в такую кампанию лица работали с аппаратом национальной безопасности Китая.

После избрания Дональда Трампа президентом США лица со связями в правительстве Китая вложили сотни тысяч долларов в его кампанию. Цель состояла в том, чтобы приблизиться к президенту США и попытаться повлиять на него.

Эти усилия оказались успешными особенно у тех, кто участвовал во встречах с президентом, лидерами Республиканской партии, а также присутствовал на собраниях руководства Республиканской партии.

Некоторые вовлеченные в такую кампанию лица, продолжает издание, тесно работали с аппаратом национальной безопасности Китая, в том числе с организациями, имеющими отношение к китайским военным, а также информировали о своих действиях китайских политических деятелей.

В 2017 году на закрытом мероприятии Республиканской партии присутствовали китайские граждане, приглашенные представителем Национального комитета Республиканской партии в штате Калифорния Шоном Стилом. Среди приглашенных, как отмечается, был человек, работавший на центральное правительство Китая. В ходе мероприятия обсуждались стратегии кампании республиканцев.

По данным газеты, граждане Китая, которые делали взносы, сообщили, что действовали не от лица китайского правительства, а пытались приблизиться к Трампу по личным причинам и для лоббирования своих интересов в бизнесе.

Газета между тем отмечает, что анализ финансирования кампании бывшей соперницы Трампа в предвыборной гонке Хиллари Клинтон и нынешнего кандидата в президенты США Джо Байдена указал на отсутствие аналогичных взносов от лиц, связанных с правительством Китая.

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