Корниенко унизил президента Зеленского

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко проявил немыслимое неуважение к президенту, за что должен быть наказан отставкой.

Такое мнение высказал блогер Евгений Хурсин в своем Телеграмм-канале, комментируя недавний скандал.

Блогер отмечает, что поведение Корниенко – это полное неуважение к Зеленскому, который привел его в политику.

«Случайный человек, который будучи политехнологом смог стать не только депутатом, но по стечению обстоятельств ещё и главой партии. Как можно проявлять такое неуважение к Президенту? Фактически к человеку которому он обязан всем?», – написал он.

Хурсина также возмутило то, что глава партии «Слуга народа» позволил себе так унизительно говорить о женщине-депутате и предложил Корниенко уйти в отставку.

«А говорить такие слова в адрес женщины, матери, жены и в конце своего коллеги? Это просто дно дна. Думаю депутат Аллаахвердиева, может и должна подать в суд на этого хама. Это очень важно сделать. А сам Корниенко без сомнения должен быть отправлен с позором в отставку. Дабы другим не повадно было», – написал блогер.

Он также отметил, что в Офисе президента начали «отмывать» Корниенко, «поливая гразью» Аллаахвердиеву.

«Вижу уже нелепые попытки кое кого из ОП через телеграм каналы пытаться отбелить скандального депутата, смещать акценты в сторону итак оскорбленной женщины – депутата, какие то слухи и домыслы, выглядит это максимально некрасиво», – подытожил он.

Напомним, что Александр Корниенко произнес унизительные слова в адрес гаранта Конституции, а также депутата Ирины Аллахвердиевой: «оху**т, подпрыгнет, баба рабочая», которые и стали причиной громкого скандала.

Большинство СМИ не рискнуло озвучить информацию о том, что Корниенко публично унизил Президента, а сам Офис президента развернул масштабную защиту в лице Кирилла Тимошенко. Так, началось информационное смещение акцентов, в которых не вспоминается имя президента рядом с именем пострадавшей народной избранницы.

Например, ТГ-канал «Зеландия» безосновательно пишет, что она чья-то любовница. И это притом, что замужнюю за Яшаром Новрузовичем депутатку СМИ характеризуют, как отличную супругу и маму.

Отметим, что Ирина Аллахвердиева имеет полное право подать на главу партии «Слуга народа» в суд иск о защите чести и достоинства. Тем более ввиду того, что Корниенко и Арахамия проводят гендерную политику в партии.

Сами же виновники громкого скандала в Николаеве не считают себя виновными, более того, они питаются всех убедить в том, что запись ни что иное, как монтаж.

Конечно же, нашумевшая история очень сильно ударит по имиджу президента, поэтому, как пишут СМИ и как сами «слуги народа» говорят в кулуарах ВР, они хотят обратно вернуть Дмитрия Разумкова на пост главы партии «Слуна народа», аргументируя это тем, что у него «есть авторитет среди депутатского корпуса, хорошая узнаваемость и доверие народа».