Укрзализныця возобновляет ЖД сообщение со Львовом
Уже с 26 июня начнут курсировать поезда по маршрутам Киев – Львов и Львов – Одесса, а также ряд пригородных электричек.
Укрзализныця с 26 июня восстанавливает курсирование поездов дальнего следования со Львова. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram в среду, 24 июня.
Речь идет о следующих поездах:
- №743 / 744 Дарница, Киев – Львов (Интерсити+)
- №91 / 92 Киев – Львов
- №715 / 716 Киев – Львов (Интерсити+)
- №12 / 11 Львов – Одесса
Кроме того, с 25 июня начнут работу 18 пригородных электричек во Львовской области.
«Билеты доступны онлайн и в железнодорожных кассах», – написал Криклий и призвал украинцев путешествовать безопасно.
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