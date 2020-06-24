Укрзализныця возобновляет ЖД сообщение со Львовом

Уже с 26 июня начнут курсировать поезда по маршрутам Киев – Львов и Львов – Одесса, а также ряд пригородных электричек.

Укрзализныця с 26 июня восстанавливает курсирование поездов дальнего следования со Львова. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram в среду, 24 июня.

Речь идет о следующих поездах:

№743 / 744 Дарница, Киев – Львов (Интерсити+)

№91 / 92 Киев – Львов

№715 / 716 Киев – Львов (Интерсити+)

№12 / 11 Львов – Одесса

Кроме того, с 25 июня начнут работу 18 пригородных электричек во Львовской области.

«Билеты доступны онлайн и в железнодорожных кассах», – написал Криклий и призвал украинцев путешествовать безопасно.

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