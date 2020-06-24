НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:47 24 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Харьковские депутаты нарушили карантин на сессии горсовета

Полиция изучит возможное нарушение карантинных требований на сессии Харьковского городского совета.

24 июня в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале. С соответствующим заявлением обратился 52-летний депутат, который присутствовал на сессии.

На данный момент информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции.

По данным СМИ, мэр Харькова Геннадий Кернес, который вел заседание, также был без маски.

Не так давно полиция составила административные протоколы о нарушении правил карантина Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

Источник:

Новости по теме

Украинские и итальянские ученые вышли из российского космического проекта Гамма-400

Кроме украинских ученых из российского проекта Гамма-400 вышли итальянские, зато остались белорусы.

На Прикарпатье вода унесла мост через реку Лимниця, который восстанавливали 7 лет

Разрушенный пост на Прикарпатье торжественно открыли после длительного ремонта в 2015 году.

Корниенко унизил президента Зеленского

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко проявил немыслимое неуважение к президенту, за что должен быть наказан отставкой.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты