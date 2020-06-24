Харьковские депутаты нарушили карантин на сессии горсовета
Полиция изучит возможное нарушение карантинных требований на сессии Харьковского городского совета.
24 июня в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале. С соответствующим заявлением обратился 52-летний депутат, который присутствовал на сессии.
На данный момент информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции.
По данным СМИ, мэр Харькова Геннадий Кернес, который вел заседание, также был без маски.
Не так давно полиция составила административные протоколы о нарушении правил карантина Владимиром Зеленским и другими чиновниками.
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