Харьковские депутаты нарушили карантин на сессии горсовета

Полиция изучит возможное нарушение карантинных требований на сессии Харьковского городского совета.

24 июня в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале. С соответствующим заявлением обратился 52-летний депутат, который присутствовал на сессии.

На данный момент информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции.

По данным СМИ, мэр Харькова Геннадий Кернес, который вел заседание, также был без маски.

Не так давно полиция составила административные протоколы о нарушении правил карантина Владимиром Зеленским и другими чиновниками.