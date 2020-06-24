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Главная » Мир » Политика
16:08 24 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Как Порошенко просил США помочь «мочить» Коломойского

В августе 2018 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко просил у США поддержать его на будущих президентских выборах, а также ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом в своих мемуарах пишет занимавший в 2018-2019 годах должность советника Президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он вспоминает, что впервые в этой должности посетил Украину для участия в праздновании Дня Независимости 24 августа 2018 года и в Киеве встретился с руководителями государства.

В ходе переговоров в составе делегаций они обсуждали усиление обороноспособности Украины, возможное вмешательство России в выборы Президента Украины в 2019 году.

Порошенко хотел покупать больше американского вооружения, а Болтон выражал озабоченность продажей предприятия по производству авиадвигателей «Мотор-Сич» китайским компаниям.

Затем состоялась беседа Порошенко с Болтоном наедине.

«После встречи Порошенко отвел меня в другую комнату для разговора наедине, где он попросил поддержать кампанию по его переизбранию», – пишет Болтон.

Американский чиновник отказался.

Болтон также пишет, что главный интерес Порошенко был во введении США санкций в отношении Игоря Коломойского.

«Чего Порошенко действительно хотел, так это американских санкций в отношении Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживающего Юлию Тимошенко, которая была на то время главным конкурентом Порошенко на выборах 2019 года», – утверждает Болтон.

Советник Трампа ответил Порошенко, что если у того есть какие-либо доказательства против Коломойского, то их следует отправить Министерству юстиции США.

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Тэги: коломойский порошенко

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