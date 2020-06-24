Как Порошенко просил США помочь «мочить» Коломойского
В августе 2018 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко просил у США поддержать его на будущих президентских выборах, а также ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского.
Об этом в своих мемуарах пишет занимавший в 2018-2019 годах должность советника Президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Он вспоминает, что впервые в этой должности посетил Украину для участия в праздновании Дня Независимости 24 августа 2018 года и в Киеве встретился с руководителями государства.
В ходе переговоров в составе делегаций они обсуждали усиление обороноспособности Украины, возможное вмешательство России в выборы Президента Украины в 2019 году.
Порошенко хотел покупать больше американского вооружения, а Болтон выражал озабоченность продажей предприятия по производству авиадвигателей «Мотор-Сич» китайским компаниям.
Затем состоялась беседа Порошенко с Болтоном наедине.
«После встречи Порошенко отвел меня в другую комнату для разговора наедине, где он попросил поддержать кампанию по его переизбранию», – пишет Болтон.
Американский чиновник отказался.
Болтон также пишет, что главный интерес Порошенко был во введении США санкций в отношении Игоря Коломойского.
«Чего Порошенко действительно хотел, так это американских санкций в отношении Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживающего Юлию Тимошенко, которая была на то время главным конкурентом Порошенко на выборах 2019 года», – утверждает Болтон.
Советник Трампа ответил Порошенко, что если у того есть какие-либо доказательства против Коломойского, то их следует отправить Министерству юстиции США.
Новости по теме
Слитые данные собираются с помощью встроенной функции во время регистрации в мессенджере. Большинство аккаунтов являются неактуальными.
Полиция изучит возможное нарушение карантинных требований на сессии Харьковского городского совета.
Кроме украинских ученых из российского проекта Гамма-400 вышли итальянские, зато остались белорусы.