Убийцу украинского чемпиона по кикбоксингу не могут наказать из-за отсутствия переводчика

Наперекор здравому смыслу дело слушается шестой год.

В Малиновском райсуде Одессы снова отложили из-за неявки переводчика с азербайджанского суда над Бабеком Гасановым, обвиняемым в убийстве одесского боксера Сергея Лащенко (на фото).

Хоть Гасанов и гражданин Азербайджана, но всю жизнь прожил в Украине. При этом на суде он заявил, что не понимает ни украинского, ни русского языка и ему необходим переводчик. Еще в 2017 году он сменил несколько переводчиков, но все они отказались выступать в суде. Вероятно – из-за угроз, поступающих от Гасанова или его дружков.

Конфликт, повлекший смерть спортсмена, произошел в апреле 2015 года на улице Дерибасовской. Тогда два человека получили ранения из травматического оружия.

Пострадавшие были госпитализированы в Еврейскую больницу, однако вторая сторона на этом не успокоилась. Через некоторое время в приемное отделение больницы ворвалось несколько человек, один из них разрядил в одного из раненых обойму травматического пистолета, в результате чего пострадавший Лащенко скончался.