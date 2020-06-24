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18:35 24 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президента Кыргызстана не пустили на парад в Москве

Сейчас делегация Кыргызстана уже вернулась в Бишкек.

Прибывший в Москву президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не смог поучаствовать в параде Победы, поскольку у двоих сопровождавших его людей выявили коронавирус. Однако в Кремль Жээнбеков все же приехал, он был в медицинской маске. Об этом сообщает «Спутник Кыргызстана».

По данным пресс-службы лидера Кыргызстана, перед вылетом в Москву все члены делегации страны и сопровождающие лица сдали тест на коронавирус и у всех были отрицательные результаты. А вот тесты, сделанные и уже в столице России, оказались положительными у заведующего отделом внешней политики Аппарата президента Кыргызстана Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны.

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