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21:57 24 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США известного порноактера могут посадить на 90 лет за изнасилование

Звезде фильмов для взрослых Рону Джереми предъявлены обвинения в изнасиловании трех женщин. Нападения на женщин произошли в период с 2014 по 2019 год.

Джереми обвиняют в изнасиловании 25-летней женщины в доме в Голливуде. Об этом говорится в заявлении прокурора округа Лос-Анджелес Джеки Лейси. Другие нападения произошли в баре в том же районе Лос-Анджелеса.

Если актера осудят, ему грозит до 90 лет тюремного заключения.

В 2017 году издание Rolling Stone сообщил, что Джереми обвинили в домогательствах более десятка женщин.

67-летний Рон Джереми (настоящее имя – Рональд Джереми Хаят) – один из самых известных фигур в порнографии. Начиная с 1970-х годов, он снялся в более чем двух тысячах фильмов.

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