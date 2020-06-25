В США против Ассанжа выдвинули новые обвинения
На этот раз они предполагают сговор основателя WikiLeaks с хакерами из группы Anonymous для совершения компьютерных вторжений.
Согласно обвинительному документу, Ассанж и другие сотрудники WikiLeaks вербовали хакеров и согласовывали с ними совершение компьютерных вторжений в интересах WikiLeaks.
Новое обвинительное заключение не добавляет дополнительных пунктов к 18 статьям, перечисленным в первом обвинении, выдвинутом в мае 2019 года. Однако, как сказано в документе, оно расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее.
В настоящее время основатель WikiLeaks содержится под стражей в Великобритании в ожидании решения по своей депортации.
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