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08:02 25 Июня 2020 Просмотров 362   КомментариевКомментарии

В США против Ассанжа выдвинули новые обвинения

На этот раз они предполагают сговор основателя WikiLeaks с хакерами из группы Anonymous для совершения компьютерных вторжений.

Согласно обвинительному документу, Ассанж и другие сотрудники WikiLeaks вербовали хакеров и согласовывали с ними совершение компьютерных вторжений в интересах WikiLeaks.

Новое обвинительное заключение не добавляет дополнительных пунктов к 18 статьям, перечисленным в первом обвинении, выдвинутом в мае 2019 года. Однако, как сказано в документе, оно расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее.

В настоящее время основатель WikiLeaks содержится под стражей в Великобритании в ожидании решения по своей депортации.

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Тэги: WikiLeaks, Джулиан Ассанж, хакер

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