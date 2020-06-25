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06:39 25 Июня 2020 Просмотров 428   КомментариевКомментарии

16-летний вратарь-дебютант вывел свой клуб в финал Кубка Украины

В поединке «Мариуполь» – «Ворскла» определился соперник киевского «Динамо» по финалу Кубка Украины. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1.

Решающий момент в противостоянии случился на 119-й минуте, когда главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов заменил голкипера Дмитрия Резника на 16-летнего дублера Павла Исенко, для которого матч в Мариуполе стал дебютным за первую команду.

И Исенко полностью оправдал доверие Максимова – отбил три пенальти из пяти, справившись с ударами Андрея Кулакова, Данила Игнатенко и Виктора Корниенко.

Благодаря этому «Ворскла» победила в серии пенальти 3:2 и вышла в финал Кубка Украины.

Добавим, что Павел является вратарем сборной Украины U-17.

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Тэги: футбол, Кубок Украины

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