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Главная » Украина » Общество
14:35 25 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине запустили аналитическую панель статистики заболеваемости Covid-19

Аналитическая панель статистики заболеваемости Covid-19 позволяет отслеживать данные заболеваемости в разрезе областей, районов и городов

На сайте Центра общественного здоровья запустили аналитическую панель статистики заболеваемости Covid-19, которая позволяет отслеживать данные в разрезе областей, районов и городов

Так же аналитическая панель позволяет увидеть статистику заболеваемости медицинский работников.
Данные анилитической панели будут обновляться каждый понедельник в 12:00.

В Украине снова выявлена рекордная численность новых случаев заражения коронавирусом – 994 за сутки. С начала пандемии в Украине заразилось 40 008 человек, выздоровели – 17 758 человек, умерли – 1 067 человек

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Тэги: новости украины, коронавирус, covid-19, статистика заболеваемостиCovid-19

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