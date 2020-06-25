В Украине запустили аналитическую панель статистики заболеваемости Covid-19
Аналитическая панель статистики заболеваемости Covid-19 позволяет отслеживать данные заболеваемости в разрезе областей, районов и городов
На сайте Центра общественного здоровья запустили аналитическую панель статистики заболеваемости Covid-19, которая позволяет отслеживать данные в разрезе областей, районов и городов
Так же аналитическая панель позволяет увидеть статистику заболеваемости медицинский работников.
Данные анилитической панели будут обновляться каждый понедельник в 12:00.
В Украине снова выявлена рекордная численность новых случаев заражения коронавирусом – 994 за сутки. С начала пандемии в Украине заразилось 40 008 человек, выздоровели – 17 758 человек, умерли – 1 067 человек
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